Jeanick Fournier: un cœur grand comme le Saguenay

Jeanick Fournier n’a peut-être pas eu une carrière glorieuse comme celle de son idole, mais elle a quand même consacré sa vie à sa passion.

Depuis qu’elle a donné ses premiers spectacles à 17 ans, l’artiste saguenéenne a chanté pendant vingt ans dans les bars de la province, a formé le duo Guy et Jeanick avec un ancien conjoint, a fait partie de l’équipe du spectacle De Céline à la Bolduc, de Québec Issime, et elle reprend les grands succès de Céline Dion sur scène, sa marque de commerce, depuis plusieurs années.

Un vrai parcours de combattante. « Dans les bars, avec les bagarres, j’en ai vu de toutes les couleurs », se rappelle-t-elle.

Même son parcours à Canada’s Got Talent n’a pas été de tout repos. À deux mois de la finale, son ancien conjoint et père de ses enfants, de qui elle était séparée depuis quelques années, est décédé. En plus, en cours de route, elle a dû subi une appendicectomie.

« On a vécu toutes ces émotions-là », soupire-t-elle pendant que sa fille Emma répète que son papa est dans son cœur et dans le ciel.

Rencontrer Céline

Jeanick Fournier soutient qu’elle a appris à ne se pas créer d’attentes, mais si un bon génie sortait d’une bouteille et lui offrait de réaliser un souhait, elle n’hésiterait pas longtemps.

Une rencontre en tête à tête avec Céline Dion, son idole. Une occasion, dit-elle, de discuter entre femmes.

Elle avait eu l’occasion de la croiser avant un concert à Québec, en 2016, mais la rencontre avait été si brève, le temps d’une photo, qu’elle n’avait pu échanger avec Céline.

« Je me reconnais en elle dans son côté humain. Elle est inspirante. Me semble que ce serait donc simple de s’asseoir et parler tous les deux. »