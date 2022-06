Meurtre dans un resto de Laval: la police veut répliquer vite et fort

L’enjeu, c’est que 94 % des armes à feu proviennent des États-Unis.

«Le marché noir au niveau des armes à feu est difficile à arrêter, et ajoutez à cela la culture où de plus en plus de jeunes vont s’équiper en arme [...] Il faut travailler le trafic d’armes à feu, mais aussi s’assurer d’avoir des peines [de prison] exemplaires pour que le mot se passe sur le terrain», a précisé le directeur Brochet.

Enjeu de santé mentale

En conférence de presse, Pierre Brochet a également fait part de ses préoccupations quant à la santé mentale des policiers, réclamant un programme uniforme et provincial pour offrir un soutien psychologique adapté à leur réalité.

«C’est environ 250 événements traumatisants qu’un policier va rencontrer au travers d’une carrière. On est constamment confronté à des difficultés, la détresse humaine, des accidents. Ce n’est pas facile comme métier», a-t-il commenté.

Il précise qu’au Québec, le taux de policiers affectés par un événement traumatisant varie entre 32 et 50 %.

«Le travail de policier est de plus en plus complexe, nous devons prendre soin de ceux et celles qui veillent à la sécurité de nos citoyens», a-t-il estimé, rappelant qu’on a dû déplorer le suicide de policiers ces dernières années.