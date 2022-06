Francos de Montréal: larmes et sourires pour Karim Ouellet

Assez vite est arrivé le plus gros succès du chanteur en carrière : L’amour. Livré avec énergie par «la gang de minces» d’Alaclair Ensemble, dont son complice de longue date Claude Bégin, le morceau a fait bondir la foule.

En plus de la dizaine d’artistes qui se trouvaient en permanence sur scène tout le long du concert, on pouvait observer en format gigantesque un diaporama de photos de Karim projeté sur le bâtiment de l’UQAM à l’arrière de la scène. Comme s’il nous regardait d’en haut.

En milieu de parcours, on a eu droit à deux duos efficaces et surprenants mettant chacun en vedette Hubert Lenoir, un artiste qui se prête rarement à ce genre d’exercice. Le premier, avec Claudia Bouvette pour Oh! Non. Le second, avec Ariane Moffatt pour La mer à boire.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce Les spectateurs étaient nombreux à la place des Festivals pour rendre hommage au chanteur.

Le sens de la mélodie

Cette enfilade de morceaux entraînants nous a démontré une fois de plus à quel point Karim Ouellet avait le sens de la mélodie. L’auteur-compositeur savait écrire des chansons très accrocheuses et malgré son départ hâtif, elles continueront de retentir encore longtemps.

Absente jusque-là du spectacle, Sarahmée n’a fait qu’une courte apparition sur scène. La rappeuse devait pourtant interpréter des chansons, mais elle a finalement limité sa présence à quelques secondes au micro, le temps de remercier les artistes présents. «Ce sont des amis qui sont là depuis le début», a-t-elle dit après avoir reçu une chaleureuse ovation de la foule.

Karim Ouellet aurait sans doute été très fier de cet hommage que lui ont servi ses amis. Le concert aura été à son image : joyeux, sensible et rassembleur.