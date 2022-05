Des criminels moins gênés de tirer en plein jour à Montréal

Photo Agence QMI, Maxime Deland Francis Renaud, Commandant SPVM

Jeunes et inconscients

Selon M. Renaud, les auteurs des fusillades avant le coucher du soleil, près d’écoles et de garderies ne réalisent souvent pas les conséquences de leurs gestes. Ce type d’événement s’est multiplié dans la région de Montréal au cours des derniers mois.

«Ces gens-là n’analysent pas tout ce qui peut arriver», a-t-il mentionné, en évoquant le risque de victimes collatérales.

L’âge de plus en plus bas de ces criminels fait aussi partie de l’explication.

«Nos plus sages, donc nos plus vieux qui sont dans le crime organisé nous disent qu’ils n’ont plus aucun contrôle sur les jeunes», a pointé M. Renaud.