Hausse du prix du carburant: au revoir essence, bonjour métro et véhicule électrique

«Chaque fois qu’il y a une augmentation du prix du gaz, la demande pour l’électrique augmente», illustre Jeffrey Chiazza, directeur des ventes chez Nissan Gabriel à Saint-Léonard.

Chloé Marin Rousseau et son conjoint Mohamed Hassan ont décidé d’acheter une BMW hybride début mai.

«Ça faisait des années qu’on y pensait. [...] Quand on a vu le gaz monter tant que ça, on s’est dit : “It’s now or never” [c’est maintenant ou jamais]», témoigne Mme Marin Rousseau.

Pendant ce temps, l’intérêt des automobilistes pour des bolides à plus forte consommation aurait décliné, selon les intervenants consultés.

Augmentation attendue

Somme toute, les Québécois seront bientôt confrontés à des factures encore plus salées.

«À moins qu’il y ait une crise économique à l’échelle mondiale ou bien que l’on voie un changement de la position de Vladimir Poutine envers l’Ukraine, je crois que les prix vont rester rigides, et continueront à escalader», a mentionné Dan McTeague, président de Canadians for Affordable Energy.

– Avec TVA Nouvelles