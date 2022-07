Wild Game: la cuisine de nos origines

Le chef Rich Francis explore les communautés autochtones à travers le Canada, en apprenant les méthodes traditionnelles et modernes de récolte et de préparation des aliments qui ont façonné leurs cultures au cours des millénaires. Cette série documentaire nous fait également découvrir les techniques de chasse, de récolte et de pêche utilisées aujourd'hui ou par le passé, et rassemble le tout dans une scène finale où Rich s'appuie sur ce qu'il a appris, et utilise ses techniques culinaires contemporaines et sa compréhension pour réinventer un nouveau plat pour le plaisir de la communauté.

Réalisation:Aram Kouyoumdjian Distribution:Rich Francis