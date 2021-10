Team White

Cette série documentaire propose une incursion de six épisodes dans la vie des deux jeunes entrepreneurs, frère et soeur, qui ont la danse dans le sang depuis leur tendre enfance. Elle vous invite à voir le parcours d'Alex et Katerine dansl'année qui a suivi leur couronnement à Révolution, et vous serez aux premières loges de l'impact que cela a eu dans leur vie personnelle, professionnelle, artistique et familiale.