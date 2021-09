Super vétérinaire

La clinique vétérinaire Fitzpatrick Referrals s'occupe des animaux les plus malades et les plus mal en point du Royaume-Uni. Avec 200 nouveaux cas par mois, du lapin à la patte cassée au chien souffrant du cancer, cette clinique prend soin de nos petites bêtes comme nulle autre dans le monde. Cette série vous fera découvrir une multitude de cas insolites et de propriétaires heureux du prompt rétablissement de leur animal chéri.