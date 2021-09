Super fleuves avec Jeremy Wade

Les poissons géants d'eau douce disparaissent à un rythme alarmant. Les grands cours d'eau de la planète sont-ils en danger? Le pêcheur extrême Jeremy Wade explore 6 fleuves mythiques, force vive des peuples et résidence de ses monstres bien-aimés, afin de comprendre comment la surexploitation et la pollution présentent une menace pour leur écosystème. Partez avec Jeremy à la découverte du Gange, Danube, du Yangtsé, du Mississipi, de l'Amazone et du Zambèze et suivez-le dans sa quête de vérité.