Splendides hôtels: les coulisses du luxe

Le critique gastronomique Giles Coren et la chef Monica Galetti expérimentent la vie de luxueux et extravagants hôtels et rencontrent les acteurs de l'ombre qui y accomplissent de véritables miracles. Embarquez dans cet univers fascinant, deSingapour à Nairobi, du Maroc à la Suède et voyez comment gérer 160000 uniformes, laver 10000 serviettes de piscine par jour, caresser les rideaux pour obtenir des plis parfaits ou assurer le fonctionnement d'un hôtel de glace 365 jours par an.