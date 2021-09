Scott vs Scott

Les jumeaux Jonathan et Drew Scott s'affrontent dans une toute nouvelle compétition : Scott vs Scott. Chacun est à la tête d'une équipe d'experts de la rénovation et agit comme mentor. À chaque semaine, les concurrents se disputent les honneurs à travers une série d'épreuves visant à découvrir s'ils ont réussi à faire augmenter la valeur immobilière de la propriété. À la toute fin, l'expert de la rénovation le plus prometteur remportera le grand prix de 50 000$.