Routiers de l'Outback

En Australie, des chauffeurs de poids lourd mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils prennent le volant. Incendies, inondations, animaux sauvages : les risques sont nombreux et omniprésents. Ces hommes et ces femmes d'exception qui comptent parfois plus de 40 ans d'expérience roulent sur les routes les plus inhospitalières et dangereuses.