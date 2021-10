Pablo Escobar raconté par son fils

Le nom Pablo Escobar est connu partout à travers la planète, mais qui peut se vanter de connaître sa véritable histoire? Sa famille. Après le décès de tous les ennemis du clan Escobar, son fils et sa veuve peuvent enfin se confier en toutesécurité et l'attente en valait la peine. Le fils Escobar présente en primeur des images d'archives de son père et répond en toute franchise aux questions que tout le monde se pose, tout en nous faisant visiter les endroits-clés ayant marqué cette époque. Parce que personne ne peut mieux raconter la vraie histoire de Pablo Escobar... que ceux qui l'ont vécue.