Meurtre à Hollywood

Cette docu-série examine des cas de meurtres très médiatisés dans lesquels une célébrité est au centre du crime - soit en tant que suspect ou victime. Chaque épisode jette un coup d'oeil sur un cas spécifique, révélant des informations clés et des indices pour créer des reconstitutions qui aident à montrer aux spectateurs ce qui s'est vraiment passé. La série obtient également des opinions d'experts du crime et de personnes qui ont des liens personnels avec ceux qui sont impliqués dans le crime. Les célébrités incluent Robert Blake, O.J. Simpson, Tupac Shakur et Phil Hartman.