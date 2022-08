MANGEZ-MOI est une série de six épisodes qui plonge dans le monde de l'industrie alimentaire mondiale. Elle nous démontre de quelle façon les marques emblématiques façonnent le monde dans lequel nous vivons. Grâce à des acteurs de cette industrie, vous découvrirez l'univers du marketing et de la science alimentaire et tout l'argent qui est investi derrière chaque produit.

Réalisation:Nicolas Boucher Distribution:Not Available