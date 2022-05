Lego Masters USA

Animé par l'acteur et producteur Will Arnett et basé sur la série de téléréalité britannique à succès du même nom, LEGO MASTERS donne vie à l'imagination, au design et à la créativité lorsque des équipes de passionnés de LEGO s'affrontent, avec des possibilités infinies et une réserve illimitée de briques LEGO.

Distribution:Will Arnett, Amy Corbett, Jamie Berard