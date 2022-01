Né de l'adaptation du format danois Big Love, Le poids de l'amour saura plaire aux amateurs de docu-réalités de type «expérience sociale». Réalisé par François Péloquin et produit par les productions Mustang, ce succès à l'échelle mondiale, adapté à notre réalité québécoise, propose une démarche de transformation physique et relationnelle. Sur une période de six mois, les couples tenteront de modifier leurs habitudes sédentaires pour changer positivement leur vie, raviver la flamme et réveiller leurs sentiments amoureux. La série touche à des thèmes universels, dont l'estime, la complicité, le désir sexuel et le travail sur soi. Accompagnés d'experts, nos couples briseront de vieux «patterns» pour cheminer vers une relation et un mode de vie plus sains. Le poids de l'amour, pour ne pas perdre l'amour de sa vie!