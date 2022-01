Le meilleur pâtissier du Québec est une adaptation du format à succès BAKE OFF. Animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre, la compétition accueille 10 pâtissiers amateurs dont un seul repartira avec le titre de Meilleur pâtissier du Québec. Chaque épisode, les candidats rivaliseront de prouesses culinaires et relèveront différents défis hauts en couleur afin d'épater les juges et pâtissiers professionnels de renom, Gaël Vidricaire et Joël Lahon.

Réalisateur:Frédéric Gieling Distribution:Joël Legendre, Marie-Ève Janvier, Gaël Vidricaire