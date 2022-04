Le businessman et son blues

Qui était le producteur Gilles Talbot? En discutant avec certains des plus grands artistes et artisans du showbiz québécois d'hier et d'aujourd'hui, son fils Martin va à la rencontre du mystère de l'homme qui était à la fois son père et un pionnier de l'industrie du disque au Québec.

Réalisation:Martin Talbot Distribution:Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Martin Talbot