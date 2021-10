La Preuve

Le 15 avril 2009, plusieurs corps policiers s'unissent pour mener la plus importante rafle contre un groupe de motards criminalisés. Le résultat de l'opération SharQc sera l'arrestation de 156 sympathisants des Hells, dont 111 membres en règle, soit la quasi-totalité des membres québécois. LA PREUVE: L'opération SharQc est une série documentaire qui raconte toute la construction et l'écroulement de la plus grosse preuve jamais amassée contre les motards criminels au monde. Une saga criminelle et judiciaire qui nous est racontée par ceux qui l'ont vécue, des deux côtés de l'histoire : policiers, procureurs et accusés.