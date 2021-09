L'atelier

Dans L’Atelier, des personnalités au sommet de leur art enseignent les secrets de leur succès. Dans chaque épisode, sur un ton de confidence et d’ouverture, un mentor nous convie à un entretien exclusif, à propos des hauts et des bas qui l’a mené vers le succès. L’Atelier est une série consacrée à des individus qui oeuvrent dans différentes sphères de la société mais qui ont tous en commun d’être au sommet de leur discipline. Chaque mentor partage les moments marquants de sa vie ; ceux qui ont défini son parcours professionnel et qui ont façonné la personne qu’il est devenu, dans le but d’inspirer les téléspectacteurs à se dépasser, peu importe leur discipline. Le mentor revisite son parcours, depuis l’enfance, en passant l’éveil d’une passion, l’innovation, l’échec et le succès, jusqu’à la manière dont il s’y prend pour rester au sommet et durer. À mi-chemin entre la salle de classe et la discussion intime, l’invité de L’Atelier est un maître bienveillant qui se raconte pour partager et pour aider le spectateur à grandir. Le public est convié à une rencontre humaine inspirante et unique, dans les coulisses de la réussite professionnelle et personnelle du mentor.