L'appartement

L'APPARTEMENT, c'est cinq jeunes adultes issus de régions qui débarquent à Montréal la tête remplie de rêves et d'espoir. Thomas, Sarah-Maude, Pierre-Alexandre, Loïc et Shadlyne emménagent ensemble dans un appartement au coeur d'un des quartiersles plus animés de la métropole et deviennent colocs le temps d'une année. Alors qu'ils s'acclimatent à leur nouvel environnement, chacun tentera de laisser sa marque dans la grande ville, tant personnellement que professionnellement. À l'âge où tout est possible, vous serez témoins de leurs folies et leurs joies, mais aussi de leurs peines, leurs déceptions et leurs remises en questions.