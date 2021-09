Hôtel inspector

Alex Polizzi, professionnelle de l'hôtellerie reconnue, s'est donnée pour mission d'aider des propriétaires d'hôtel malchanceux ou insouciants à redresser leur établissement. Exigeante, Alex vise toujours la perfection et rien n'échappe à son oeil de lynx! D'un refuge naturiste à un hôtel hanté, la patience et les compétences d'Alex vont être mises à rude épreuve alors qu'elle jongle avec des chutes de profits, d'atroces critiques et des décors douteux. Va-t-elle pouvoir sauver les meubles?