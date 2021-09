Des trains pas comme les autres

Un voyage en train à la découverte d'un pays, de ses habitants et de ses paysages, le long d'une voie ferrée mythique ou méconnue tel est l'ADN de cette série animée par le journaliste Philippe Gougler. D'étape en étape, on découvre des trainsinsolites, archaïques ou ultramodernes, tortillards de campagne ou palaces roulants, sur des parcours minuscules ou immenses, mais aussi l'histoire, la culture et le peuple de chaque pays.