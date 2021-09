ClicMortel

Les médias sociaux peuvent être une bonne chose lorsqu'ils sont utilisés correctement, permettant aux gens de retrouver des amis et des membres de la famille qui ne vivent pas à proximité. Les choses peuvent mal tourner, cependant, quand ils ne sont pas utilisées correctement. Cette série montre des exemples extrêmes des conséquences négatives pouvant résulter de l'utilisation des médias sociaux. Les épisodes racontent des cas dans lesquels l'utilisation de médias sociaux a eu des conséquences dangereuses - parfois mortelles. Les reconstitutions cinématographiques, les témoignages et les entretiens avec des experts sont utilisés pour présenter des récits qui commencent par quelque chose d'aussi simple qu'un article en ligne ou un tweet mais qui se terminent par la violence. Les cas incluent une querelle en ligne entre amis qui entraîne une altercation physique et une connexion en ligne apparemment innocente qui mène à un homicide.