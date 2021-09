Ça ne se demande pas

ÇA NE SE DEMANDE PAS veut changer les perceptions. Entre émotions, vérité et indignation parfois, nous sommes touchés. C'est une série rafraîchissante, audacieuse et authentique. Elle nous rassemble, nous divertit mais surtout, nous inspire. Leformat de l'émission est simple: les participants pigent des questions anonymes du public. Les questions peuvent-être, naïves, osées et même parfois inconfortables. Les réponses, données directement à la caméra, peuvent être brutes ou faire sourire. Elles sont perspicaces et souvent surprenantes. Chaque épisode est thématique et met en vedette jusqu'à huit personnes partageant un handicap similaire mais ne partageant pas toujours le même point de vue sur la vie.