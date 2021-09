Chirurgie botchée

Dans ce monde où règne la beauté, certaines personnes se tournent vers la chirurgie plastique pour obtenir le look dont elles ont toujours rêvé ou pour tenter de se rajeunir et les résultats sont parfois catastrophiques. Pour la première fois à la télévision, voyez l'envers de la beauté artificielle. Dans cette série de huit épisodes d'une heure, deux chirurgiens réputés, Dr Terry Dubrow et Dr Paul Nassif, tenteront l'impossible pour réparer des corps massacrés par des interventions ratées.