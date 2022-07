Ambulance: alerte rouge

En suivant des équipes spécialisées d'ambulanciers britanniques dans leurs interventions les plus extrêmes, Ambulance : Code Rouge est une expérience riche en adrénaline, aux frontières de la vie. Avec un accès exclusif aux cas les plus prioritaires, les téléspectateurs suivent ces secouristes d'élite qui se précipitent sur les lieux d'une urgence et utilisent des techniques de traumatologie de pointe, y compris la chirurgie ambulatoire, pour sauver des patients d'une mort presque certaine.

Réalisation:Tina Curley Distribution:Mark Holgate