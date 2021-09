Alcatraz: les grandes évasions

Hellcatraz. L'île du diable d'Amérique. The Rock. C'était la prison à sécurité maximale la plus impitoyable et la plus infâme du monde, abritant des légendes comme Al Capone, Machine Gun Kelly et Robert Stroud (The Birdman).Pendant près de trente ans, ils rêvaient tous de s'évader, et certains l'ont tenté. Nous reviendrons sur les faits grâce à des entretiens inédits avec des détenus, des gardiens et même les familles des agents correctionnels d'Alcatraz. De plus, une lettre récemment découverte a fait surface et pourrait révéler le sort des évadés les plus ignobles. Découvrez pourquoi les prisonniers auraient fait n'importe quoi pour se libérer de The Rock dans le documentaire Alcatraz : les grandes évasions.