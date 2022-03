82 jours: l'affaire Charles Marion

L'affaire Charles Marion est le cas d'enlèvement et d'extorsion le plus long et le plus étrange au pays. Le gérant de crédit à la Caisse Populaire de Sherbrooke-Est demeurera séquestré pendant 82 jours dans une cache souterraine, ses ravisseurs réclamant un million de dollars pour sa libération. Les méthodes de la Sûreté du Québec dans l'enquête, le traitement médiatique de l'affaire, l'opinion publique et les failles de la justice auront tous un rôle à jouer dans l'issue tragique de cet évènement.

Réalisation:François Gingras Distribution:Roc Lafortune, Pierre Marion