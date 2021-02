Sur la route des vins

Les comédiens François Montagut et Luna Sentz, tous deux passionnés d'oenologie, partent à la découverte des régions du monde et de leurs terroirs. De la Californie à l'Italie, en passant par l'Amérique latine, la France et l'Australie, ils découvrent comment les hommes cultivent, cueillent et pressent le raisin pour obtenir un vin intense, rond en bouche ou fruité. Autour d'un bon verre, ils nous font partager la culture locale, les produits typiques et l'histoire des vignobles de la région.