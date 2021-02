Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Avec l´équipe du Mapache, il brave une panne d´électricité afin de découvrir tous les secrets de la cuisine d´inspiration mexicaine « Taqueria » où on utilise des produits du terroir. Au Manoir Hovey, on est au sommet du chic et Benoit revisite avec le chef l´œuf mimosa.