Les incontournables du bbq avec le maître du grill

Steven Raichlen le Maître du Grill est de retour sur Zeste, avec une toute nouvelle émission de barbecue où il cuisine les incontournables du grill. Au grand plaisir des adeptes de barbecue, Steven Raichlen propose des plats à la fois classiques et tendance à exécuter facilement. Ingrédients savoureux et sympas, recettes populaires et créatives, techniques de cuisson simples et faciles : armez-vous de vos pinces et spatules car le Maître du Grill a le chic pour vous rassembler autour du barbecue!