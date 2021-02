Le championnat de pâtisserie junior

Dix jeunes pâtissiers âgés de 10 à 13 ans relèvent des défis savoureux conçus pour mettre en valeur leurs talents et leur créativité. Sous la supervision des juges et animateurs Duff Goldman et Valerie Bertinelli, ils cuisineront des gâteaux originaux, des biscuits appétissants et des pâtisseries des plus alléchantes. En jeu : un grand prix de 25 000 $!