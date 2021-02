La très très bonne pizza

Margherita , Marinara, Regina… Inutile d’en dire davantage. La pizza est l’un des plats italiens les plus populaires et universels qui soient. Et des plus simples lorsqu’elle se présente dans sa forme classique, respectant la sainte trinité patriotique: vert basilic, blanc mozzarella, rouge tomate. Simple, la margherita? C’est ce qu’on est tenté de penser. 6 108 kilomètres avalés, 102 pizzerias visitées et autant de margheritas disséquées: tout ça pour découvrir la meilleure pizza de France.