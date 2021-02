La relève

La Relève c’est une compétition culinaire où s’affrontent 20 jeunes talents en cuisine âgés entre 10 et 14 ans. Ils sont divisés en deux équipes dirigées par les chefs québécois Chuck Hughes et Hakim Chajar. Les vingt jeunes apprentis-chefs devront cuisiner et surmonter les défis imposés par leur mentor.