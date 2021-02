L'Italie passe à table

La gastronomie italienne est le fruit d’une histoire gourmande de plusieurs siècles. L'historien John Dickie part en Italie à la découverte des origines de cette fameuse cuisine avec l’intention de reproduire des recettes de l'époque romaine et du Moyen Âge. Avec un talent de conteur, John dévoile la véritable origine des pâtes et les liens insoupçonnés qui reliaient politique, religion et cuisine. Une série passionnante sur un pays magnifique qui a conquis les amateurs de bonne bouffe!