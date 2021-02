Génie en cuisine

9 cuisiniers amateurs, 1 chef, 3 épreuves et un seul gagnant sacré Génie en cuisine à la fin de chaque émission: voici la nouvelle compétition culinaire créée et produite par Gordon Ramsay. En 1re manche, les 9 concurrents doivent reproduire la technique de tranchage du chef. Pour les 6 restants, la 2e manche consiste en une épreuve de désossage. En 3e manche, les 3 concurrents encore en lice doivent cuisiner un plat en 25 minutes et séduire le chef pour se mériter le titre de gagnant.