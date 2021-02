Dessine-moi un gâteau

Quel enfant n’a pas déjà rêvé de son gâteau d’anniversaire? On demande au fêté de dessiner le gâteau de ses rêves et deux pâtissiers se retroussent les manches pour le réaliser, aussi complexe soit-il. Avant la fête, le jeune doit décider quel gâteau ressemble le plus à ce qu’il avait en tête. Que le meilleur gagne!