Chef de tribu

Dans Chef de Tribu, Antoine Sicotte outille les parents pour passer à travers les repas des soirs de semaine. Dans chaque émission, il propose trois recettes faciles à faire, reliées par un même thème : petit poulet magique, souper végé pas plate, bœuf haché en folie, soirée mexicaine ou encore desserts d’enfer. Chaque émission propose des repas nutritifs, savoureux et simples à concocter à partir d’ingrédients faciles à trouver dans tous les supermarchés. Dans Chef de Tribu, la simplicité ne laisse sa place à aucun compromis sur les saveurs et la valeur nutritive des plats. Chaque repas est approuvé par les enfants de la tribu et convient également au chef de celle-ci!