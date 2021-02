BBQ non-stop avec Hugo Girard

Hugo Girard aime bien manger. Pour lui, le BBQ est l’élément essentiel d’un repas parfait. Avec l’aide du chef Ian Perreault, notre homme fort national nous partage sa passion pour la cuisine sur le grill et ce, qu’il fasse 30 degrés à l’ombre ou –20 degrés en janvier. Avec sa personnalité unique et son bon sens de l’humour, Hugo parsème les recettes de Ian de mille et une anecdotes et ne se gêne pas pour y mettre son grain de sel. Il prend d’ailleurs un grand plaisir à taquiner son coanimateur. Une véritable dynamique de «boys» est au rendez-vous. BBQ Non-Stop est LA série à ne pas manquer, que vous soyez initiés ou vrais passionnés.