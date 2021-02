Une longue sieste hivernale - Le chat dans le chapeau

Disponible jusqu'au 1 juin 2021

Chaque aventure est un voyage extraordinaire qui permet à Sally et Nick d’explorer plusieurs aspects du monde naturel, et de voir aux travers les yeux du plus fameux chat du monde. « Le chat dans le chapeau » dispose d’un grand savoir, mais ne sait pas tout! Ce qui fait de lui un guide amusant qui donne une perspective unique à chaque situation. Il se fait un plaisir de partager son savoir et ses découvertes…. et son enthousiasme est des plus contagieux.