Disponible jusqu'au 31 octobre 2022

Dans l´atelier Bam, on transforme l´ordinaire en extraordinaire! À chaque rendez-vous, Tristan Demers et ses quatre jeunes collaborateurs, passionnés et créatifs, reçoivent dans leur atelier un artiste invité. L´équipe crée des projets artistiques hauts en couleur et facile à réaliser dans une ambiance ludique et décontractée.