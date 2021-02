Disponible jusqu'au 22 mars 2021

Pour la première fois, le Salon International de l´Auto de Montréal sera présenté dans le salon des Québécois. Grâce à un spécial télévisuel d´une heure ZONE AUTO 2021 propose des informations tendances, des innovations surprenantes, des modèles de tous les genres et de tous les prix, du véhicule le plus vendu au modèle électrique le plus attendu au Canada.