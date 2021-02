Disponible jusqu'au 1 septembre 2023

Toute l´équipe vétérinaire se réunit pour faire passer une échographie à la femelle lémur. Diesel, qui apprécie les humains et les câlins, n´est pas certaine d´apprécier toute cette attention ! Les félins Nahla, Sheira et Shangai inaugurent leur nouvel enclos sous le regard attendri de Clifford. C´est l´heure des présentations pour Patof le raton laveur qui accueille deux de ses congénères non réhabilitables. De retour de voyage, Cliff et Émilie organisent une fête pour la nouvelle famille de babouins.