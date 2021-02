Disponible jusqu'au 1 septembre 2023

Clifford, Émilie et Lloyd poursuivent leur périple en Floride en visitant le plus grand refuge de chimpanzés du monde. Les Beaucerons font honneur à leur sens de la fête et organisent un party pour un groupe de singes. Ils tombent sous le charme d´un chimpanzé qui fait de la peinture. Puis, pendant que Cliff nourrit des pélicans, Lloyd apprivoise des oiseaux de proie et Émilie se balade avec un opossum. Les Miller sont aux premières loges pour constater l´intrigant phénomène des grands félins aux États-Unis.