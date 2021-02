Disponible jusqu'au 14 février 2024

Tous les dimanches soir, sur la plus grande scène de la télévision au pays, Patrice Michaud anime ce rendez-vous musical éblouissant où les Académiciens chantent en compagnie des stars de la musique d´ici et d´ailleurs. Ce spectacle hors du commun permet au public de constater l´étendue du talent des Académiciens et de voter pour ses coups de cœur au fil des semaines.