Star Académie

L’école de musique accueille 15 jeunes artistes de tous les horizons. Le corps professoral, composé de Lara Fabian, Gregory Charles, Ariane Moffatt, Mika, Xavier Dolan et plusieurs autres, est là pour leur donner tous les outils nécessaires afin de se réaliser comme artistes. Quotidienne : du lundi au jeudi. Variété en compagnie de Patrice Michaud et les plus grands noms de la musique : dimanche.