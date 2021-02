Simon Leblanc

Simon Leblanc est un humoriste qui sait manier l’art de raconter avec une aisance et une spontanéité déconcertantes. Il a la faculté d’imprimer des images directement dans la tête des spectateurs. Le rire devient plus qu’un réflexe : il devient un outil pour amener son auditoire dans un délire coloré et rafraîchissant.