Épisode 07

Les sauveteurs savent que la vie est fragile et que chaque minute compte pour l´animal. Mais sauver des animaux c´est aussi côtoyer la mort et accepter que malheureusement, ce ne sont pas toutes les vies qui peuvent être épargnées. Hugo, une nouvelle recrue en aura un avant-goût avec un moineau pris dans un toit, Régine et Paige aussi en tentant de retracer une buse kidnappée. À la suite du transport en ambulance d´un husky mourant, Éric pense à sa propre vie et à son rôle de père.